Актеру Добронравову отменили запрет на въезд на Украину

Служба безопасности Украины отменила запрет российскому актеру Федору Добронравову на въезд в страну, сообщают украинские СМИ со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года», – передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

Добронравов сыграл в сериале «Сваты», производимом студией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В 2017 году на Украине запрещали показ сериала «Сваты», но позже киевский суд снял запрет.

В 2017 году Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины – ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», запретили въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.