У F-35A сломалось шасси при посадке в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку в США, сообщают СМИ.

Самолет приземлился на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта. При этом у истребителя сломалось шасси. Пилота, который смог покинуть самолет, осматривают медики. ВПП закрыта. Проводится расследование инцидента, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Истребитель приписан к 388-му истребительному авиакрылу, передает РИА «Новости».

Он совершал плановый тренировочный полет.