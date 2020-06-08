Россияне оценили ситуацию с экологией в стране

Две трети россиян оценивают ситуацию с экологией в их регионе как благополучную и довольны организацией сбора и вывоза бытовых отходов, следует из опроса ВЦИОМ.

«Практически две трети россиян оценивают экологическую обстановку в своем месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную – 64%, +5 п.п. по сравнению с январем 2020 г. Чаще так считают жители двух столиц (69%), сел (69%) и городов с населением менее 100 тыс. жителей (68%). Мнения, что экологическая ситуация в регионе их проживания скорее неблагополучная придерживается 34% наших соотечественников», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, две трети россиян сообщают, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в их населенном пункте – 67%.

«Об этом чаще сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (77%). Скорее не устраивает, как в их населенном пункте ведут работы по сбору и вывозу отходов, 32% россиян», – сообщили во ВЦИОМ.

О том, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, сообщает 41% россиян. Считают, что за год ситуация не изменилась, 43% жителей нашей страны. Об ухудшении в данной сфере сообщают 13% наших соотечественников.

Опрос проведен 3 июня 2020 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.