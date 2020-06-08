Пауэлл отказался считать Россию врагом

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8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Иван Кожедуб не гнался за рекордами, но ему действительно невероятно везлоФото: Вельяшев Борис/ТАСС
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Каким чудом Кожедуб остался жив в своем первом же воздушном бою и верна ли легенда, что знаменитому асу приходилось сбивать даже американские истребители? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии, и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...

Зачем люди сбиваются в стаи

Герман Садулаев, писатель, публицист
В большинстве своем люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...
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Какой протекционизм нужен России

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
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    Экологическая катастрофа в Норильске: главное

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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Пауэлл отказался считать Россию врагом

                 8 июня 2020, 16:44
              Фото: Zuma/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Россия не является врагом США, так как не планирует нападать на страну, но при этом Вашингтон тратит огромные суммы на оборону, заявил в интервью CNN бывший глава американского Госдепа Колин Пауэлл.

              Однако Пауэлл возмутился заявлениями американского лидера Дональда Трампа о том, что Москву можно было бы принять в G7. По словам Пауэлла, глава государства не может принимать такие решения единолично.

              «Отвечу вот что: с какой стати он принимает подобное решение в тот момент, когда Россию называют одним из четырех врагов, с которыми нам нужно разобраться? На самом деле, она в этот список не входит – Россия не является одним из наших четырех противников», – приводит слова политика RT.

              «Итак, Пентагон сейчас назвал нашими четырьмя противниками Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Ни один из них нападать на нас прямо сейчас не собирается. А мы, между тем, тратим огромные деньги. Нам надо дойти до проблем в Афганистане, Сомали и других местах и начать участвовать в их решении», – пояснил Пауэлл.

              Ранее Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента США Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии, который публично поддержал соперника республиканцев на будущих выборах президента.

              Отвечая на вопрос о том, почему так важно предотвратить переизбрание Дональда Трампа, Пауэлл заявил, что не считает его работу эффективной и что «Трамп все время лжет».

              В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пауэлл несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке с участием США. По словам Трампа, именно Пауэлл говорил, что у Ирака есть оружие массового поражения. Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».

              Кроме этого, Дональд Трамп назвал Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».

              Телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что Пауэлл зря сделал такое заявление. Политика он назвал «трагической личностью». По словам Соловьева, Пауэлл – «боевой генерал, который вынужден был пожертвовать своей репутацией и карьерой ради довольно странного выступления в Совбезе ООН с пробиркой. Поэтому его нынешнее заявление – лучшее высказывание в пользу Трампа, которое могло бы быть».

              Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.


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