Онищенко дал совет москвичам после отмены ограничений

Жители Москвы должны осознано подходить к снятию ограничений по коронавирусу в столице и ответственно относиться к своему здоровью, не забывая про гигиену и ношение защитных масок, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Решение Сергея Семеновича [Собянина] – это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены», – сказал Онищенко РИА «Новости».

Он призвал граждан из группы риска еще более тщательно следить за своим здоровьем на фоне послаблений: не перенапрягаться с физической активностью и не гулять во время активного солнца.

«Поэтому давайте будем внимательнее. Надо исходить из того, что лето впереди, еще нагуляемся и компенсируем утраченное, с первого дня с места в карьер не надо», – отметил депутат.

Онищенко посоветовал придерживаться таких мер и в отношении детей. Остальным гражданам также необходимо следить за самочувствием и состоянием здоровья.

«Я бы всем нам советовал следить за температурой тела, за недомоганиями, что это за недомогание – от того, что вы вдруг прошли три километра после двух месяцев практически обездвиженности в маленькой квартире, или это следствие респираторного заболевания. Еще есть проблема с людьми, которые зависят от всякого рода цветений, сейчас будет здесь нужно отличать, что это – аллергическая реакция или это инфекционное», – сказал Онищенко.

«Мы очень внимательно и очень осторожно начинаем стадию врабатываемости с соблюдением всех мер индивидуальной защиты», – пояснил он.

Напомним, мэр Москвы сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.

Кроме того, с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

23 июня будут сняты ограничения на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.