Пропуска и режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской столице с 9 июня, об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», – сказал Ремчуков.

Он также добавил, что кафе и летние веранды откроются в Москве с 16 июня, передает ТАСС.

Ранее знакомый с ситуацией источник говорил, что в Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня.

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня.