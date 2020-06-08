Прирост заболеваемости коронавирусом в России шестые сутки не поднимался выше 2%

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России шестые сутки не превышает 2%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2%», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что от региона к региону ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. «В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%», – добавил Мишустин.

При этом премьер указал, что риски из-за пандемии коронавируса для людей еще есть. «Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию», – сказал Мишустин.

За минувшие сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 476 тыс. случаев заболевания.