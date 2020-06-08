США отказались предоставить дополнительные данные о «запуске ракеты» по MH17

Вашингтон отказался предоставить Нидерландам дополнительные данные о якобы запуске ракеты по малайзийскому Boeing, разбившемуся на Украине в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.

Слушания по крушению MH17 возобновились в понедельник, передает РИА «Новости».

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», – сказал судья.

Запрос был оправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум, заявили в прокуратуре, добавив, что голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума. Таким образом, по словам Стинхейса, прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.

«Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он проконсультировался. Он также запросил, чтобы его выводы были приложены к досье. Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму. Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье», – резюмировал председательствующий судья.

Днем ранее основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред России при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.