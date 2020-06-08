МЧС решило разработать критерии оценки руководителей регионов в сфере защите от ЧС

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС разработают критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В прошлом году в соответствии с указом президента об оценке эффективности деятельности руководителей регионов и постановлением правительства были утверждены 28 методик расчета показателей для такой оценки. Таким образом, разрабатываемый в МЧС критерий может быть добавлен в данный перечень.

«ВНИИ ГОЧС МЧС России проводит анализ текущего состояния гражданской защиты и безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в том или ином субъекте РФ. На основании такого анализа будут определены показатели работы субъектов РФ по вопросам ГО и ЧС, а также разработаны методические рекомендации по оценке эффективности выполнения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Методические рекомендации будут основываться на анализе указов президента России, постановлений правительства России и других нормативных правовых документов в области защиты населения и территорий от ЧС. «Результаты работы в последующем могут быть направлены в форме предложений в Минэкономразвития России» , – подчеркнули в министерстве.

Сейчас эффективность работы глав регионов и администраций субъектов России оценивается в том числе по показателям созданных высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровня зарплат, объема инвестиций, уровня бедности, прироста населения и др. Для каждого из критерия утверждена своя методика расчета. Таким образом, еще одним критерием эффективности работы губернаторов может стать и их деятельность в сфере защиты населения и территорий от ЧС.

3 июня президент России Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива в Норильске.

Ранее Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».