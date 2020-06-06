Названа причина столкновения двух автобусов в Ингушетии

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольстваФото: Vaclav Salek/Global Look Press
МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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              Названа причина столкновения двух автобусов в Ингушетии

              6 июня 2020, 23:47

              Текст: Антон Никитин

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              В оперативных службах Ингушетии назвали предварительную причину столкновения двух автобусов в Сунженском районе республики.

              «Предварительно, причиной столкновения стало то, что один из водителей превысил скорость на грунтовой дороге», – приводит слова источника ТАСС.

              ДТП произошло на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское Сунженского района. Столкнулись принадлежащие компании автобусы ПАЗ, которые развозили рабочих предприятия, расположенного на 589-м км трассы «Кавказ».

              В пресс-службе МЧС сообщили, что всего в автобусах находились десять человек, восемь из которых пострадали в результате ДТП, из них пятеро после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, трое остались в больнице.

              По факту ДТП прокуратурой Ингушетии организована проверка. «В ходе проверочных мероприятий будет проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров», – сообщили в прокуратуре.

              Там же отметили, что на место происшествия выехали первый зампрокурора субъекта и прокурор Сунженского района. Представители прокуратуры посетили Сунженскую районную больницу, где находятся пострадавшие. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора республики.

              В МВД по региону сообщили, что сотрудники МВД также проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

              Напомним, в субботу на территории яблочного сада ООО «Гигант» в Сунженском районе Ингушетии произошло ДТП с участием двух автобусов.


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