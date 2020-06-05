Потанин пообещал восстановить экосистему в месте разлива топлива

«Норникель» в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов в районе Норильска, сообщил президент компании Владимир Потанин в эфире телеканала «Россия 24».

«В местах, где спасатели работают и очищают воду, пока из того, что мы видим, берега не загрязнены в каком-то таком виде, чтобы это можно было визуально наблюдать. Конечно, берутся пробы. Все мероприятия мы собираемся в полном объеме выполнить. У нас есть полная уверенность в том, что по результатам этих операций и мероприятий экологическая система вернется в прежнее приемлемое нормальное состояние», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска. На данный момент спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Ранее Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Путин также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

В настоящее время разлив топлива локализован.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД