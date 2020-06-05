Путин назвал опасность жизни по принципу «после нас хоть потоп»

Президент России Владимир Путин отметил, что многие живут по принципу «после нас хоть потоп», и объяснил опасность такого принципа жизни.

«Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасная. Сама природа дает нам сигнал – устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности», – заявил глава государства на встрече с экологами и зоозащитниками в формате видеосвязи.

Путин напомнил о временах, когда люди осваивали новые территории и создавали индустриальные центры любой ценой. И в наше время просчеты, допущенные еще в прошлом веке, отравляют природу и жизнь людей, передает РИА «Новости».

Президент с сожалением отметил, что проявления «откровенно потребительского подхода» нередки.

Для общества чувствительны проблемы окружающей среды, поэтому неслучайно, что среди предложений граждан по поправкам в Конституцию были призывы к усилению требований для сохранения природы.

«Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями. Мы обязаны и будем сберегать все это для них», – заключил Путин.

Ранее Путин одобрил закрепление нормы о защите животных в Конституции.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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