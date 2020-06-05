Путин назвал природу национальным достоянием России

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Путин назвал природу национальным достоянием России

                 5 июня 2020, 16:17
              Фото: Rolf Müller/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати  •
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              Природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений, заявил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

              Он отметил, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных и важных для общества тем, а также подчеркнул, что в числе инициатив граждан по правкам в конституцию было много предложений усилить требования к сохранению природы и ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения, передает ТАСС.

              «Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», – сказал Путин.

              «Мы обязаны и будем сберегать все это для них, для будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира нашей страны, России», – добавил президент.

              По словам главы государства, мнение людей и интересы общества в сфере окружающей среды и сохранения биоразнообразия «должны оставаться безусловным приоритетом».

              В ходе встречи Путину, в частности, рассказали о первом в России частном приюте для медведей. Он называется «Кипарисово» и находится в Приморье. «Медведь – это символ России. Это высокоинтеллектуальный хищник, который требует определенных условий содержания, для того, чтобы животные проявляли свое естественное поведение. Наш проект – новаторский для России», – рассказала представитель проекта. Фрагмент ее выступления опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

              В свою очередь, директор тольяттинского центра реабилитации для животных «Приют Кошкин дом» Наталья Боброва отметила, что в период пандемии учреждения для животных получают меньше средств от благотворителей. Она попросила рассмотреть вопрос о поддержке со стороны государства.

              Путин заверил, что власти рассмотрят этот вопрос. «Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим», – ответил Путин.

              «Мы вас услышали и вам поможем», – добавил президент. Он отметил, что помогать животным могут «только люди с по-настоящему, в прямом смысле этого слова добрым сердцем».

              «Конечно, хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки», – сказал Путин, подчеркнув, что «Приют Кошкин дом» является «ласкающим ухо названием» учреждения.

              На встрече Путин выслушал еще несколько рассказов о работе приютов для животных.

              «Я думаю, что каждого задели, не могли не затронуть [слова о том], что животные часто страдают от рук живодеров. К сожалению, мы сталкиваемся с такими мерзкими проявлениями», – сказал российский лидер.

              Путин обратил внимание на слова волонтера, участницы конкурса «Большая перемена» Яны Бесединой, «которая говорила о необходимости помощи тем, кто нуждается в помощи, кто является беззащитным».

              «[Яна] настроена абсолютно правильно», – подчеркнул президент. Он также отметил идею директора Ногинского муниципального приюта Юлии Бросалиной об «уроках доброты». «В этой связи, конечно, является очень важной тема экологического образования и воспитания экологической культуры», – добавил глава государства.

              Путин также поздравил участников видеоконференции с отмечаемым 5 июня в России Днем эколога.

              Напомним, в России стартовал флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, который отмечается 5 июня.

              Путин поздравил Министерство экологии и подведомственные ему организации с Днем эколога, указав, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов.

              Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».


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