Изуродовавшая нескольких пациентов лжехирург Алена Верди впала в кому

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5 июня, пятница | Последнее обновление — 12:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МЧС заявило о локализации разлива дизтоплива в Норильске
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»
Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Интеграции черных в Америке так и не случилось
Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
В США творится большевистский обман
Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
Протестующие в США громят улицы и полицейские участки
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
В России отметили день пограничника
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
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