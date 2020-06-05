Изуродовавшая нескольких пациентов лжехирург Алена Верди впала в кому

В Краснодаре перенесли слушание по делу лжехирурга Алены Верди, чьи операции навредили нескольким людям – сообщается, что подсудимую госпитализировали в одну из больниц города 1 июня, она впала в кому.

Верди находится в отделении анестезиологии-реанимации. Она в коме, самостоятельно дышать не может, потому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Комсомольская правда».

Заседание по ее делу перенесли на 18 июня.

Сообщается, что подсудимая решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, однако необходимого образования у нее не было. На Украине она нашла хирурга, который взялся ее обучить.

В 2015 году Верди переехала в Краснодар и начала оперировать самостоятельно. Руководству частной клиники, куда она устроилась на работу, женщина предоставила поддельные документы.

Верди проводила операции на дому в условиях антисанитарии. Ее жертвами стали более 10 девушек, одна из которых скончалась.

Также выяснилось, что лжехирург запрещала пациенткам появляться в клинике, где была официально устроена, и обращаться к другим врачам, все перевязки она проводила дома.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении директора частной клиники, где она работала.