Департамент полиции собрались «демонтировать» в Миннеаполисе

Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о намерении «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Глава совета Лайза Бендер написала в Twitter, что власти собираются демонтировать департамент полиции и заменить его «новой революционной моделью общественной безопасности».

Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона, написал в Twitter, что «когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно».

«Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности», - подчеркнул он.

Каким именно образом муниципалитет намерен «демонтировать» департамент полиции, пока не ясно. В пятницу в городском совете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Star Tribune.

Ранее в университете Миннеаполиса учредили стипендию Джорджа Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Прощание с Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне в Техасе. Его похоронят 9 июня на одном из кладбищ города.

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