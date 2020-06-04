Погибший из-за действий полицейского Флойд болел коронавирусом

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом, следует из отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Миннесота).

«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным», – говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни, передает РИА «Новости».

Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США ввели комендантский час. При этом Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными.