Посол России потребовал извинений от сербской газеты

Сербская газета «Блиц» должна принести извинения за обвинения в адрес Россотрудничества, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Речь идет о статье «Путин назначает Примакова, чтобы разделить Сербию и ЕС». Боцан-Харченко заявил, что «был очень неприятно удивлен статьей», в которой «уровень обоснования ряда утверждений вообще не соответствует принципам честной журналистики». Подчеркивается, что «никакой связи с действительностью не имеют клеветнические утверждения, относящиеся к политике России в отношении Сербии».

Боцан-Харченко напомнил, что глава российского государства Владимир Путин заявлял об уважении курса Сербии на вступление в ЕС, передает ТАСС.

Посол отметил «необоснованность обвинений, что агентство Россотрудничество якобы «использует деньги для финансирования демонстраций в странах по всеми миру, где российские интересы находятся под угрозой».

Боцан-Харченко пояснил, что «исчерпывающие данные», включая «финансовую деятельность», можно найти на сайте самого Россотрудничества.

Как заявил посол, «ложная информация», опубликованная изданием, «бросает тень на отношения» России и Сербии. От «Блица» ждут «официального опровержения с соответствующим извинением». Боцан-Харченко предложил газете полностью опубликовать его письмо «в соответствии с международно признанными началами журналистской этики».

Напомним, в Сербии работает НКО «Русская гуманитарная миссия», ее гендиректор – депутат Госдумы Евгений Примаков, который может возглавить Россотрудничество. Нынешний руководитель ведомства Элеонора Митрофанова с 11 июня будет работать в МИД России послом по особым поручениям.