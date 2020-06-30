Делегация депутатов Европарламента прибыла в Крым

Делегация депутатов Европарламента от Франции и международные эксперты из Венгрии и Болгарии, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн прибыли в Крым для ознакомления с процессом голосования по поправкам к Конституции России, сообщил глава делегации, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Мы представляем разные структуры, у каждого здесь свои причины. Мы хотим посмотреть, как пройдет голосование. Лично я в седьмой раз приезжаю в Крым, это регион повышенного внимания с тех пор, как он воссоединился с Россией», – приводит слова главы делегации депутатов Европарламента ТАСС.

«Мы видели, что в Москве и Петербурге подготовка идет с соблюдением транспарентности. С учетом всех необходимых мер, с учетом недавней пандемии. И завтра мы посмотрим, как здесь все организовано», – сказал депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

В состав делегации депутатов Европарламента входят бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, а также Виржини Жорон и Жан-Лин Лакапель, все они представляют партию «Идентичность и демократия», а также Филипп Оливье из комитета по транспорту, советник Марин Ле Пен и Эрве Жувен из комитета по вопросам международных торговых сетей и экономическим вопросам.

Помимо французских депутатов, в состав делегации вошли депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева, бывший член центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райчев Райков и венгерский журналист Эрик Альмквист. В ходе визита, который продлится по 2 июля включительно, члены делегации планируют в качестве экспертов посетить 11 участковых избирательных комиссий в Ялте и в Симферополе и оценить процесс голосования по поправкам в Конституцию России.

«Делегация европейских политиков и международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента», – сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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