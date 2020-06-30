Названы самые недооцененные туристические места России

Взгляд
30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
Разделы

Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
Перейти а раздел…

Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Что сохранилось русского на Аляске

    Для Саакашвили открыли дорогу во власть

      Перейти а раздел…

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Украины открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – очень красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура «вырастает» из кургана
      Подробности...

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Глава комитета палаты представителей США выступил против выкупа С-400 у Турции
              Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим житьВирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппаГенсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с РоссиейПочему резко падает популярность Зеленского
              Москва потребовала расследовать призывы «свести счеты с русскими» в СШАГазпром передал Польше полтора миллиарда долларовКого и зачем призывают на военные сборы?США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
              Симоньян высмеяла западную разведкуРоссия лишает Запад возможности создания фейков в СирииВ Латвии запрещена трансляция семи российских каналовВнешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

              Главная тема


              Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

              торговля оружием


              В России объяснили, почему США не могут перекупить у Турции С-400

              угроза распада


              Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

              Видео

              союзники по НАТО


              СМИ: Трамп оскорблял Меркель во время телефонных разговоров

              новый тренд


              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              либеральная идеология


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              важное заявление


              Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Названы самые недооцененные туристические места России

                 30 июня 2020, 21:45
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Для того, чтобы отлично провести время в путешествии, совершенно не обязательно ехать на другой край света – изначально стоит досконально изучить свой район, город, а также можно обратить внимание на российский Север, рассказал путешественник, телеведущий, блогер с полумиллионной аудиторией на YouTube Миша Ронкаинен.

              Представители крупных туроператоров зафиксировали рост продаж на июльские туры по России. По сравнению с данными за июнь спрос на путешествия в следующем месяце возрос в 10 раз. 

              «У каждого человека, который живет в крупном городе, есть интересные места, которые он попросту не замечает, потому что привык жить по своему распорядку. Москвичи не ходят в Третьяковку, петербуржцы зачастую не бывали вообще или были в последний раз в школе в Петропавловской крепости. То есть первое, и самое простое – это исследовать свой район. Это лежит на поверхности, но не очевидно», – говорит Ронкаинен.

              Он также рассказывает, что далеко не все жители культурной столицы России, например, знают, что там есть пляжи (в Ленобласти, Комарово, у Петропавловки). По мнению блогера, в жаркую погоду там можно бесплатно и спокойно отдохнуть.

              «Из регионов, которые не на слуху, это, конечно, Ямал (полуостров на севере Западной Сибири). Такие там эмоции летом можно пережить, особенно если пожить с коренными народами – ненцами. Как будто окунаешься в другую реальность. Правда, лето там длится всего 2 – 3 месяца», – отмечает Ронкаинен.

              Российский Север крайне недооценен массовым туристом, считает он. Но это как раз скорее плюс, чем минус, потому что как только туда ринется народ, как на отечественные Юга, весь шарм уединения и полного спокойствия пропадет.

              Из похожих красивейших мест России блогер советует отдать предпочтение Териберке (селу в Кольском районе Мурманской области) или Кольскому полуострову в целом. Либо посетить Архангельск. Он отмечает, что данные места славятся именно малым количеством людей, потому что все предпочитают традиционно поехать на Черное море, хотя на Белом не хуже.

              На ваш взгляд

               
              Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?








              Можете выбрать несколько вариантов ответа

              «Еще можно поехать на Восток, например, на Курильские острова. Там оригинально, хорошо и мало кто туда добрался. Из того, что поближе, это Телецкое озеро. По глубине и объему оно не хуже, чем Байкал, а по зрелищности я бы сказал, что даже лучше, потому что его еще и окружают прекрасные горы. Собственно, я и сам уже в понедельник собираюсь на Алтай. Объездил уже всю Россию и выбрал именно это место не просто так. Там есть места с очень хорошим сервисом, правда дорого, но они реально на высоте», – рассказывает Ронкаинен.

              К тому же на Алтае есть некая база для впечатлений, добавляет блогер. По его словам, там можно и на рафтинге сплавиться, и погулять по горам, лесам. Есть фуникулеры, которые поднимают в горы. Если кому-то и этих впечатлений вдруг будет мало, то можно отправиться на границу с Монголией, в Кош-Агач.

              «Если человек собирается путешествовать на поезде, то мало кто знает, что есть такая штука, как остановка в пути следования. То есть если есть билет, допустим, Москва – Владивосток, то путешественник может остановиться в любой точке на пути следования поезда, предупредив об этом проводника, например в Новосибирске. Тот поставит некий штамп в билете и человек сможет остаться в этом пункте до 10 дней. Затем, когда возникнет желание отправиться дальше, на вокзале нужно будет оплатить стоимость плацкарта (как правило она составляет 30 % от общей). То есть с одним билетом и небольшой доплатой можно посетить в два раза больше мест, чем планировал путешественник», – говорит Ронкаинен.



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............