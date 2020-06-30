В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о нефтеразливах, которые обязывают компанию иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов, сообщил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Правительственные поправки предлагается внести в проект, который обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай ЧП, подобного аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий, передает РИА «Новости».

Согласно инициативе, компании-нефтедобытчики обязаны иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юрлиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.

По словам Бурматова, комитет рассмотрит законопроект ко второму чтению на заседании через неделю. Если депутаты одобрят новую редакцию, то комитет вынесен законопроект на рассмотрение на пленарном заседании.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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