Партия «Гражданская сила» поддержала поправки к Конституции

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Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

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Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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США все больше похожи на СССР

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Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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              Партия «Гражданская сила» поддержала поправки к Конституции

              30 июня 2020, 10:48

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» выпустила заявление, в котором призвала россиян проголосовать по поправкам в Конституцию.

              В заявлении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, указывается, что «партия «Гражданская сила» призывает россиян обязательно проголосовать».

              «Мы долгие годы боролись за более активное участие граждан в политическом процессе. И сегодня есть общественные и политические деятели, которые утверждают, что демократии в России нет, а граждане не в силах повлиять на политические процессы. Всенародное голосование – это шанс принять участие в важном политическом событии – выборе дальнейшего пути развития страны. Шанс – стать активным участником, а не сторонним наблюдателем политических процессов», – подчеркивается в сообщении.

              В партии также указывают, что «процедура голосования за Конституцию максимально открыта и доступна», отмечается, что «власти и Центризбирком сделали все возможное, чтобы процесс голосования был «не в тягость», с минимальными временными затратами».

              «Все что нужно россиянам – проявить свою позицию и проголосовать «за» или «против», – говорится в тексте.

              «У предложенных правок есть и сторонники, и противники. Каждый из них имеет право на свое мнение и должен подтвердить его в день голосования. Наша партия поддерживает пакет правок по ряду причин. В первую очередь – закрепление в Основном законе страны ряда ограничений для чиновников и госслужащих. Лишение их права на гражданство и вида на жительство в иностранном государстве, иную постоянную связь с другими странами. В том числе, финансовую – банковские счета, бизнес и прочее. Служащие должны работать и принимать решения в интересах той страны, в которой они живут. Их цель – сделать комфортной для жизни свою страну, а не выкачать из нее деньги и сбежать со всеми родственниками за рубеж. Наше мнение, что такой подход к государственной службе станет весомым аргументом в обеспечении национальной безопасности», – отмечают в «Гражданской силе».

              Вторая причина – увеличение социальных гарантий: «Доступное и качественное медицинское обслуживание граждан на всей территории страны, бесплатно и своевременно. Закрепление обязательств государства в социальной сфере. Правительство больше не сможет сокращать выплаты пенсионерам и другим незащищенным категориям граждан по причине экономического кризиса, падения цен на нефть и т.д. При любых обстоятельствах – все социальные обязательства должны быть исполнены».

              «Не менее важно для дальнейшего развития страны закрепление статуса семьи, обозначение заботы о детях, как приоритетного направления государственной политики. В современном мире все сложнее оберегать те ценности, которые мы переняли от наших предков. Слишком много негативного влияния на молодое поколение, травмирующего психику, разрушающего социальные навыки. Если мы хотим в будущем иметь сильную и самодостаточную нацию, то нам важно сохранить свои традиции, культуру, язык, национальные ценности, жизненный уклад. К слову, статус национальной культуры и русского языка также будут прописаны в новом тексте Конституции, в случае ее принятия гражданами. Государство берет на себя обязательства по охране и защите языкового и культурного наследия. Что имеет особую значимость для сохранения единства нашей большой многонациональной страны», – также указали в партии.

              Отмечается, что «несмотря на скептическое отношение многих «экспертов» к поправкам в Конституцию, мы считаем их необходимыми для народа и страны».

              «В первую очередь, эти поправки уже давно назрели. Вспомним, как создавалась Конституция 1993 года, при каких обстоятельствах. Ее содержание уже во многом не соответствуют текущей ситуации. Время идет, общество развивается, меняются требования к государству. Граждане ждут более конкретных решений и действий. Все устали от размытых общих фраз и обещаний. Важно понимать, какие именно обязательства несет государство перед гражданами», – заявили в партии.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

              Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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