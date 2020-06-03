Кадыров отреагировал на запугивания о «чипизации» с помощью 5G

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить в «чипизацию» людей посредством вышек 5G и опроверг их установку в регионе.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи», – заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram, передает РИА «Новости».

Среди жителей республики распространились слухи о том, что якобы в регион прибыла техника для установки вышек 5G. В соцсети некая женщина жалуется на плохое самочувствие, утверждая, что на это якобы повлияли сети связи пятого поколения.

Глава республики отметил, что в соседних регионах из-за провокационных слухов и повреждения вышки начались сбои связи. «Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали», – заметил Кадыров.

По его словам, техника, о которой говорят местные жители, принадлежит «Грознефтегазу» и занимается геологоразведкой и бурением скважин.

Кадыров призвал людей не верить слухам о «чипизации» людей.

«Я бы первым встал против этой «чипизации», я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное – потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим», – сказал он.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как распознать фейковую новость, так как информация о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса широко распространилась в Сети.