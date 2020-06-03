Минобороны запланировало пролет авиации 24 июня над базами в Киргизии и Таджикистане

Пролет авиации над российскими военными базами в Киргизии и Таджикистане запланирован на 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Валентин Поплавский.

«В районах дислокации наших военных баз предусмотрены торжественные построения и прохождения на территории баз. Кроме того, запланированы демонстрационные пролеты. В Киргизии пролетит вертолет Ми-8 и четыре штурмовых истребителя Су-25СМ, в Таджикистане – два вертолета Ми-8 и два Ми-24», – передает ТАСС слова Поплавского.

На территории Центрального военного округа пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных прохождений.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Кроме того, военные парады пройдут в 28 городах России, «во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск». Всего в праздничных мероприятиях задействуют свыше 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД