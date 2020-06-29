Мишустин поручил для трудоустройства выпускников использовать единую базу вакансий

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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              Мишустин поручил для трудоустройства выпускников использовать единую базу вакансий

              29 июня 2020, 21:01

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минтруду использовать при трудоустройстве выпускников единую базу вакансий.

              «Я думаю, Минобрнауки совместно с Минтрудом в рамках подготовки комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников необходимо предусмотреть использование сервисов занятости при центрах занятости – единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников», – передает слова Мишустина ТАСС.

              Премьер напомнил, что это было поручением президента Владимира Путина. Мишустин дал поручение министрам представить предложения на этот счет.

              Он также призвал помнить, что решение вопроса трудоустройства выпускников невозможно без оценки потенциала рынка труда – необходимо понимать, насколько востребованы профессии и квалификации, по которым ведется подготовка студентов.

              «И здесь нужно смотреть, как, может быть, в том числе и наши программы корректировать», – добавил Мишустин.

              Он также поручил Минтруду и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложить более широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения проблем на рынке труда.

              «Многие цифровые платформы сейчас такие приложения используют, которые в зависимости от района, региона или от профессии человека дают ему возможность найти работу очень быстро», – отметил премьер.

              Мишустин указал, что эти технологии используются самозанятыми, которые регистрируются «соответствующим образом».

              «Им доступна информация обо всех компаниях, банках, предлагающих как свои услуги, так и новые формы работы», – сказал он.

              Мишустин добавил, что новые возможности получили в последнее время значительное развитие.

              «И мне приятно, когда люди благодарят нас за такую новую форму, когда не нужно ничего писать, никуда ходить, а просто посредством информационно-коммуникационных технологий быстро получить всю информацию», – признался премьер-министр.

              Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фалько заявил, что в 2020 году наибольший шанс трудоустройства есть у выпускников медицинских и педагогических направлений, а также специалистов по цифровым технологиям.


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