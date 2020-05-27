Глава Минобрнауки назвал наиболее востребованные специальности

В 2020 году наибольший шанс трудоустройства есть у выпускников медицинских и педагогических направлений, а также специалистов по цифровым технологиям, сообщил в среду министр науки и высшего образования России Валерий Фалько

«Востребованность выпускников медицинских и педагогических направлений и специальностей, специалистов по цифровым технологиям, традиционно высока. Их в выпуске этого года более 100 тыс. человек», – передает ТАСС слова министра на совещании с участием президента Владимира Путина.

Как отметил министр, всего в 2020 году на рынок труда выйдут порядка 410 тыс. выпускников российских вузов, из которых 267 тыс. выпускников очного бакалавриата и специалитета. Известно, что более 20% российских студентов намерены после выпуска пойти в магистратуру, аспирантуру или ординатуру.

«Выпускники практически обеспечены рабочими местами те, кто поступал и учился на условиях целевого приема и по целевым договорам. Таких более 40 тыс. выпускников», – уточнил он.

На данный момент в вузах России функционируют 207 центров карьеры, куда каждый год обращаются за консультациями 61% выпускников.

Министр заявил, что ведомство рассчитывает привлечь в сектор исследований и разработок не менее 10 тыс. выпускников 2020 года.

«Отдельные меры поддержки выпускников текущего года могут выступить дополнительным инструментом достижения национальных целей развития страны, в частности, национальным проектом «Наука» предусматривается вхождение России в пятерку ведущих научно-технических держав мира. Без устойчивого притока в сектор исследования и разработок молодежи нам сложно будет достигнуть эту амбициозную цель, поэтому предлагается реализовать специальные меры привлечения выпускников 2020 года на исследовательские позиции в вузы и научные организации», – добавил Фальков, и уточнил, что речь идет о стартовых позициях.

Кроме того, он объявил, что региональные вузы должны быть в приоритете в программе привлечения выпускников на работу в исследовательский и научный сектор.

«Учитывая дефицит научных кадров в регионах, предлагаем в приоритетном порядке реализовать данную меру поддержки прежде всего в отношении региональных вузов и научных организаций. На наш взгляд, это даст дополнительный импульс к региональному развитию», – рассказал Фалькова.

Как уточнил министр, совместно с Министерством труда планируется сформировать механизм прямого взаимодействия выпускников с работодателями, используя уже существующие сервисы портала «Работа в России».

Также он отметил, что 28 регионов России «уже принимают деятельное участие в трудоустройстве выпускников, реализуя специальные программы по содействию их занятости», обычно «это – оплачиваемые стажировки от двух до шести месяцев».

Напомним, Минобрнауки запланировал разработать новый проект федеральных образовательных стандартов, который позволит студентам менять специальность и направления подготовки после второго курса.