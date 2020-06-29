Побит исторический рекорд по цене бензина АИ-95 на бирже

Биржевая цена бензина АИ-95 установила исторический рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам сессии 29 июня стоимость АИ-95 с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тыс. рублей за тонну (рост 0,4%), передает РИА «Новости».

Объем торгов составил 7,53 тыс. тонн, или 438 млн рублей. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы 17, 18 и 26 июня.

Бензина АИ-92 на торгах стоил 50,493 тыс. рублей за тонну, что на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

С 22 по 26 июня средние цены на бензин «Премиум-95» выросли на десять копеек – 46,38 рубля за литр, бензин «Регуляр-92» в среднем вырос за этот же срок на пять копеек – до 43,03 рубля за литр.

На прошлой неделе в ФАС заявили, что с июля нормативы на реализацию топлива нефтяными компаниями вернутся к прежним уровням и в оптовом сегменте ситуация стабилизируется.