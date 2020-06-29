В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

Недалеко от захваченной протестующими «Автономной зоны Капитолийского холма» (CHAZ) в Сиэтле произошла стрельба, погиб один человек, еще один ранен, сообщает издание Washington Examiner.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, но один из них скончался. Это четвертый случай стрельбы в районе CHAZ, передает РИА «Новости».

«Полицейские расследуют стрельбу на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Сообщается о двух пострадавших. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна», – сообщила полиция.

20 июня в «автономной зоне Капитолийского холма» в Сиэтле также произошла стрельба, в результате которой один человек был убит.

Центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифа», в том числе здание мэрии и полиции. Захваченные здания и прилегающие улицы объявлены «автономной свободной зоной Капитолийского холма».