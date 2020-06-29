Матвиенко высказалась за расширение практики голосования в течение нескольких дней

Решение о проведении голосования по Конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, можно подумать о расширении такой практики, сообщила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», – передает ТАСС ее слова.

Матвиенко отметила, что такая практика «используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность».

«Во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно», – отметила она.

Разработка поправок к Конституции России стала ответом на запрос российского общества, считает Матвиенко.

«Конституция 1993 года, она была и остается основательной, она соответствовала всем международным требованиям, но с 1993 года произошли колоссальные изменения – и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, в положении России на международной арене», – сказала Матвиенко.

Она добавила, что «назрела необходимость актуализации Конституции, внесения в нее современных, адекватных реалиям сегодняшнего дня изменений, в чем был большой запрос общества».

«Мы убедились, что такой запрос существует, особенно ярко, когда обсуждались поправки в Конституцию. Было вовлечено огромное количество граждан – и молодежи, и пенсионеров, и нашей интеллигенции, и поступило колоссальное количество предложений. Все они были изучены, отработаны в рабочей группе, в окончательный вариант вошли уже главные, важные поправки, которые нужны», – сказала спикер Совета Федерации.

Она привела такой пример: в Конституции 1993 года было положение о социальном государстве, но в нем не было конкретики.

«Тогда страна была на изломе: огромных масштабов размеры бедности, не платили пенсии и зарплаты, конечно, тогда никто не мог взять на себя ответственность прописать такие социальные гарантии в Конституции. Сегодня мы не только можем себе позволить это, мы обязаны это сделать. И ценность этих изменений в том, что мы не только фиксируем достигнутый объем социальных гарантий для населения, но мы прописываем обязательства государства и гарантии на сегодня, на завтра и на будущее», – пояснила Матвиенко.

По ее мнению, предлагаемые поправки важны все вместе, а не по отдельности. Спикер Совета Федерации отметила, что «они все увязаны в такой общий пакет, который создает условия для дальнейшего успешного развития экономики России, для усиления социальных гарантий граждан, для защиты национальных интересов, суверенитета России».

Ранее в ЦИК заявили, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей.

По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, среда 1 июля будет выходным днем.

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