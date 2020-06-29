Матвиенко высказалась за расширение практики голосования в течение нескольких дней

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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              Матвиенко высказалась за расширение практики голосования в течение нескольких дней

              29 июня 2020, 15:54

              Текст: Александра Юдина

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              Решение о проведении голосования по Конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, можно подумать о расширении такой практики, сообщила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

              «Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», – передает ТАСС ее слова.

              Матвиенко отметила, что такая практика «используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность».

              «Во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно», – отметила она.

              Разработка поправок к Конституции России стала ответом на запрос российского общества, считает Матвиенко.

              «Конституция 1993 года, она была и остается основательной, она соответствовала всем международным требованиям, но с 1993 года произошли колоссальные изменения – и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, в положении России на международной арене», – сказала Матвиенко.

              Она добавила, что «назрела необходимость актуализации Конституции, внесения в нее современных, адекватных реалиям сегодняшнего дня изменений, в чем был большой запрос общества».

              «Мы убедились, что такой запрос существует, особенно ярко, когда обсуждались поправки в Конституцию. Было вовлечено огромное количество граждан – и молодежи, и пенсионеров, и нашей интеллигенции, и поступило колоссальное количество предложений. Все они были изучены, отработаны в рабочей группе, в окончательный вариант вошли уже главные, важные поправки, которые нужны», – сказала спикер Совета Федерации.

              Она привела такой пример: в Конституции 1993 года было положение о социальном государстве, но в нем не было конкретики.

              «Тогда страна была на изломе: огромных масштабов размеры бедности, не платили пенсии и зарплаты, конечно, тогда никто не мог взять на себя ответственность прописать такие социальные гарантии в Конституции. Сегодня мы не только можем себе позволить это, мы обязаны это сделать. И ценность этих изменений в том, что мы не только фиксируем достигнутый объем социальных гарантий для населения, но мы прописываем обязательства государства и гарантии на сегодня, на завтра и на будущее», – пояснила Матвиенко.

              По ее мнению, предлагаемые поправки важны все вместе, а не по отдельности. Спикер Совета Федерации отметила, что «они все увязаны в такой общий пакет, который создает условия для дальнейшего успешного развития экономики России, для усиления социальных гарантий граждан, для защиты национальных интересов, суверенитета России».

              Голосование могут организовать не только во дворе многоквартирного дома, но и в «частном секторе» – как это сделали сотрудники участкового избиркома в Алтайском крае

              Ранее в ЦИК заявили, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей.

              По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, среда 1 июля будет выходным днем. 

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