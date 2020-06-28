Назван еще один сильно страдающий от коронавируса орган

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28 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар – только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
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Зачем России нелегальная разведка

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня – 98 лет со дня основания Управления «С» СВР России, нелегальной разведки. Мы встретились с действующими высокопоставленными офицерами Управления. Фамилии, имена и должности наших собеседников называть нельзя… Подробности...

Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...
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      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Назван еще один сильно страдающий от коронавируса орган

              28 июня 2020, 19:03

              Текст: Александра Юдина

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              Французские ученые выяснили, что острое повреждение почек, вызванное коронавирусом, чаще всего встречается у пациентов, переболевших новой инфекцией.

              По данным исследователей, на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов, сообщает телеканал «Звезда».

              По данным ученых, на повреждение почек указывает повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Они выяснили, что вирус поражает клетки системы почечных канальцев.

              Как отметили исследователи, последствия подобного эффекта могут быть серьезными: в частности, у пациентов может снизиться плотность костей из-за потери фосфатов, возникнуть боли в костях. Кроме того, у граждан с этим недугом может наблюдаться повышенная кислотность крови.

              Также некоторые симптомы поражения почек откровенно коррелируют с сахарным диабетом – например, полиурия, обезвоживание и усиление жажды.

              Ранее ученые Калифорнийского университета обнаружили, что новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца. Специалисты считают, что это ускоряет темпы заражения организма.

              Напомним, ученые уже обращали внимание на необычные «шипы» коронавируса: так, британские и норвежские ученые заявляли, что якобы заметили «вставленные участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2», что позволило вирусу прикрепляться к клеткам человека.

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