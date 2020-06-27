В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 24 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 3738 человек, передает ТАСС.

26 июня сообщалось, что в городе за сутки умерли 20 пациентов с COVID-19.

Напомним, число выявленных случаев коронавируса в России второй день подряд составило менее 7 тысяч.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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