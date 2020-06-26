Коллеги оценили приговор Серебренникову

Приговор режиссеру Кириллу Серебренникову взвешенный и разумный, это дело должно стать поводом для пересмотра финансирования области культуры в целом, заявил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

«Мне кажется, это правильное решение. Я не знаю подробностей дела, но я думаю, что это разумное, достаточно взвешенное решение. Мне кажется, что это хороший исход для господина Серебренникова. Он человек одаренный, безусловно. Главное, что у него есть возможность работать», – сказал ТАСС Шахназаров.

По его мнению, финансирование культуры необходимо сделать более «ясным и прозрачным».

«Вся система финансирования, она очень несовершенна. Имеет смысл посмотреть, как это в СССР было – система работала, считали сметы, очень сложно было какие-то нарушения проводить, все это было достаточно четко», – отметил он.

Гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин положительно отнесся к решению суда в отношении Серебренникова и других фигурантов дела.

«Слава Богу! Я рад, что ребята на свободе. Это главное. Мы так долго жили в напряжении, и я счастлив, что это разрешилось, причем разрешилось очень хорошо. Главное, что ребята на свободе и они смогут продолжать работать», – заявил Урин.

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина придерживается схожего мнения.

«Огромная радость, что не случилось этого ужаса с реальными сроками – все остались на свободе и могут продолжать работать», – сказала Брусникина РИА «Новости».

В свою очередь худрук РАМТа Алексей Бородин заявил, что приговор был взвешенным. «Я с 11.00 часов был здесь в суде, переживал за всех участников «театрального дела», но, не скрою, особенно сердце болело за своего директора – Софью Апфельбаум. В итоге, мне кажется, что суд вынес взвешенное решение», – отметил он.

А историк театра Алексей Бартошевич признался, что почувствовал «огромный вздох облегчения». «Люди, которые ни в чем не были виноваты, вдруг после трех лет этих жутких мук, которые они не заслужили, все-таки оказались не в самых страшных условиях в финале, которые им грозили. Во всяком случае они не в лагере, не в тюрьме и не под домашним арестом и так далее. Все равно мне кажется, что тот штраф, который на них наложили, он тоже, надо сказать, он не вытекает из всего смысла этого итога», – сказал он.

Бартошевич уточнил, что смотрел трансляцию приговора, и видел, как «толпа ликовала» и поздравляла фигурантов уголовного дела. «С большим удовольствием к этому ликованию присоединяюсь», – подвел итог историк театра.

В 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к условному сроку. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Сам Серебренников заявил, что недоволен решением суда. Его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его «неправосудным».