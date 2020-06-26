Уникальный подводный лазерный резак покажут на форуме «Армия-2020»

На форуме-выставке «Армия-2020» планируется продемонстрировать новейший прибор для лазерной резки под водой, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Уникальное устройство лазерной резки для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 метров», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Глубина проведения работ с помощью резака может быть увеличена до 600 метров в случае, если его будут использовать на дистанционно управляемом необитаемом подводном аппарате.

Разработчики устройства из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России рассказали, что в проекте реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, упор сделан на возможность непрерывной резки конструкций без необходимости использования и замены электродов.

«Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения упомянутых работ, при этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, в известных и применяемых ранее экзотермической и электродуговой резке. В свою очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций», – уточнили в оборонном ведомстве.

Устройство станет широко применяться не только в армии, но и в гражданской сфере, оно позволит обеспечить безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводных технических работ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на форуме также будут представлены свыше 25 тыс. образцов вооружений и техники.

«Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более 1 тыс. отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тыс. различных экспонатов вооружения и военной техники», – цитирует министра ТАСС.

Форум в этом году состоится в новом формате. Одновременно с ним пройдет открытие Армейских международных игр, на полигоне Алабино начнется «Танковый биатлон».

«Российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения», – указал глава ведомства.

На научно-деловой части программы гости будут обсуждать актуальные вопросы обеспечения обороны и безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала ОПК России, а также международного военного и военно-технического сотрудничества.

«Приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств. Хотел бы отметить, что все участники и гости мероприятия смогут посетить главный храм Вооруженных Сил, музейный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы», – отметил министр.

В прошлом году форум превзошел мероприятие 2018 года по всем показателям на 15%. В нем принимали участие свыше 1,3 тыс. предприятий, было продемонстрировано более 27 тыс. образцов вооружений и военной техники. Девять иностранных государств развернули национальные экспозиции. В ходе форума «Армия-2019» прошло свыше 170 научно-деловых мероприятий, подписано 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей. В нем также участвовали представители 120 стран.

Международный форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года в парке «Патриот» (Кубинка).

В феврале глава Минобороны Сербии Александар Вулин сообщал, что в сербские военные примут участие в трех крупнейших мероприятиях Минобороны России: в Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных играх.