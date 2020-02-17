Сербия анонсировала участие в крупнейших мероприятиях Минобороны России в 2020 году

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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус РоссииФото: РИА Новости
«Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.  Подробности...
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Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных

Спутник-шпион и знаменитый телескоп «Хаббл» – на самом деле родные братьяФото: NASA
Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Протоирей Смирнов и Вононаева троллят нас

Елена Кондратьева, журналист
Банальная логика заводит в тупик. Если женщины, живущие в незарегистрированных браках, являются «бесплатными проститутками», то женщины в браке, видимо, оказывают такие же услуги за деньги, социальный статус или возможность раздела имущества при разводе? Подробности...
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Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...
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Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
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    Русских и белорусов хотят поссорить

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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

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          • Девятикласснику

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          • Не сочувствую никому

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              Сербия анонсировала участие в крупнейших мероприятиях Минобороны России в 2020 году

              17 февраля 2020, 17:51

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В этом году сербские военные примут участие в трех крупнейших мероприятиях Минобороны России: в Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных играх, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

              На встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу он отметил, что в Сербии искренне обрадовались назначению Шойгу на пост министра обороны, передает ТАСС.

              «У нас нет лучше друга на этом месте, чем вы», – признался Вулин.

              По его словам, у России и Сербии успешное военно-техническое и военное сотрудничество, и в этом есть личный вклад российского министра.

              «Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день», – сказал Вулин.

              Он сообщил, что сербские военные также примут участие в Армейских международных играх в этом году.

              «Искренне надеюсь, что у нас в этом году результаты будут лучше в «Танковом биатлоне». В прошлый раз мы не вышли в финал, надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся», – сказал сербский министр.

              «Также мы примем участие в форуме «Армия-2020». Это традиционно», – добавил Вулин.

              Шойгу в ответ назвал сотрудничество двух государств в военной сфере динамично развивающимся. По словам главы российского военного ведомства, число совместных практических мероприятий двух стран увеличивается с каждым годом.


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