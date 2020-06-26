Подмосковный сантехник признался в новых убийствах и изнасилованиях

Сантехник из Подмосковья, подозреваемый в нескольких убийствах и изнасилованиях, признал вину в еще двух преступлениях, сообщает ГСУ СК по региону.

«Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Он совершал преступления по той же схеме, что и остальные: проникал в окна, расположенные на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи назначили проведение судебной, генетической, биологической, трасологической и баллистической экспертиз. Также подозреваемому назначили комплексную психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Кроме того, продолжается проверка причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее ведомство сообщало, что сантехника подозревают в серии убийств и изнасилований, которые он совершил с 2010 по 2020 годы. Мужчина тогда признался в семи убийствах и изнасилованиях.