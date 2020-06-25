Международные эксперты высоко оценили работу участка для голосования №155

Международные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию высоко оценили меры подготовки участников для голосования, председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих обратила внимание на необходимый уровень санитарной безопасности на участке №155.

«Можно констатировать, что на участке соблюдены все необходимые санитарные нормы: мы получили санитарный набор с маской, перчатками и санитайзером. На входе нам измерили температуру. Кроме того, нельзя не отметить, что все участники процесса, в том числе наблюдатели, соблюдают социальную дистанцию», – цитирует ТВЦ Жанин Арнольди-Зих.

В свою очередь, генсекретарь ассоциации АФЭР Алексис Таррад добавил, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. Кроме того, на участке присутствуют наблюдатели.

«Что касается общей организации голосования по изменению Конституции России, мы можем констатировать, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. На участке присутствуют наблюдатели от различных политических партий, а также те, кто изъявил желание присутствовать на голосовании в качестве наблюдателей», – отметил он.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

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