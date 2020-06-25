Развеян миф о вреде защитных масок

Из-за длительного ношения масок у некоторых людей возникают мысли об их вреде, однако американские ученые развеяли этот миф, сообщил The Philadelphia Inquirer.

«Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования», – передает РИА «Новости» слова представителя Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллара.

Кроме того, люди опасаются заболеть из-за ношения маски.

По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, у врачей просто нет данных о том, что маска может стать причиной заболевания.

«Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», – приводит издание слова врачей.

Согласно исследованию, полную защиту от коронавируса маски не обеспечивают, но, тем не менее, действуют как барьер, задерживая распространение инфекции в воздухе.

При этом они отметили, что из-за масок-респираторов может повыситься уровень углекислого газа в крови, поэтому следует делать перерывы в их ношении.

Ранее Минздрав предупредил о том, что ношение маски, спустив на подбородок, может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы с коронавирусом россиянам придется и осенью.

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