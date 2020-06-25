Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента Владимира Путина.

«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», – заявили в Россотрудничестве, передает ТАСС.

Евгений Примаков – внук советского и российского политика Евгения Примакова – родился 29 апреля 1976 года в Москве. В 1999 году окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета по специальности «Историк», специализация – новейшая история СССР/России.

Работал в журнале «КоммерсантЪ-Деньги», в информационном агентстве ТАСС, на радио «Эхо Москвы», публиковался в «Общей газете». С 2002 года работает на телевидении. Был военным корреспондентом информационных программ «Новости» и «Итоги» телеканала ТВС. Работал корреспондентом в Израиле и Ираке, освещал Иракскую войну. В 2003 году перешел на телеканал НТВ. В качестве корреспондента был в командировках в Израиле, Палестине, Афганистане, Пакистане, Ливии, Ираке.

В 2005-2007 годах Примаков возглавлял региональное ближневосточное представительство НТВ в Израиле и на Ближнем востоке. Освещал Вторую ливанскую войну, события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Неоднократно работал в зоне боевых действий. В 2007 году был руководителем отдела расследований в журнале «Русский Newsweek». В 2007-2008 годах работал международным корреспондентом в дирекции информационных программ «Первого канала». В 2008-2011 годах являлся заведующим бюро «Первого канала» в Израиле. Работал в командировках в Ливии во время штурма Триполи летом 2011 года.

В 2011-2014 годах работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В 2011-2013 годах – в представительстве УВКБ ООН в Турции был специальным советником по политике в отношении беженцев в городских условиях; в 2014 году – в Иордании, в Офисе директора по Ближнему Востоку и Северной Африке в Аммане в должности офицера по медиа и коммуникациям.

В 2017-2018 годах – советник председателя Государственной думы по международной политике и гуманитарным проектам (на общественных началах). 20 марта 2017 года по президентской квоте был утвержден членом Общественной палаты России на 2017-2020 годы. В 2018 году полномочия были приостановлены в связи с участием в дополнительных выборах в Госдуму.

9 сентября 2018 года Евгений Примаков был избран депутатом Государственной думы. Член комитета Госдумы по международным делам. Заместитель сопредседателя межпарламентской группы РФ (орган Федерального Собрания, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским союзом).