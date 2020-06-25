Рособрнадзор оценил готовность субъектов к проведению ЕГЭ

Все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сегодня у нас, буквально сейчас, идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвуют Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе заканчивают апробацию», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, в пунктах сдачи экзаменов будут работать более 12 тыс. медицинских работников.

«Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию и определять, стоит допускать выпускника или нет, если температура повышена», – сказал Музаев.

В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников, отметили в Рособрнадзоре.

Ранее Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня. Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.

В Рособрнадзоре заявляли, что обязательное требование носить маски и перчатки на ЕГЭ есть только для организаторов и наблюдателей, но региональные власти могут сами решить, нужны ли маски и для выпускников школ.