Рособрнадзор рассказал о порядке проведения ЕГЭ

Обязательное требование носить маски и перчатки на ЕГЭ есть только для организаторов и наблюдателей, но региональные власти могут сами решить, нужны ли маски и для выпускников школ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пункт, который касается масок и перчаток, необходимы они или нет. Этот пункт является обязательным для организаторов экзамена. Во-первых, это в основном взрослые, <...> это наибольшая группа риска. И чтобы дети, которые пришли у нас в пункт [сдачи ЕГЭ], тоже были ограждены от того, что могут заразиться от организатора экзамена или общественного наблюдателя», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, на счет использования средств защиты для школьников решение принимают региональные органы власти совместно с региональным оперативным штабом.

Также Музаев добавил, что пункты сдачи ЕГЭ в обязательном порядке будут дезинфицироваться перед проведением экзамена. Он заверил, что расходы по обеспечению безопасности в местах сдачи экзаменов не лягут на плечи родителей.

«Они лягут на организаторов экзамена. Если в субъекте решили, что дети тоже должны использовать в обязательном порядке средства, они также должны быть представлены в пункте проведения экзамена бесплатно», – добавил врио главы Рособрнадзора.

Вместе с тем он подчеркнул, что выпускникам и организаторам ЕГЭ не нужно иметь справку о тесте на коронавирус перед экзаменом, передает РИА «Новости».

При этом выпускника с повышенной температурой, по его словам, не допустят до сдачи ЕГЭ. Музаев отметил, что главным является безопасность проведения экзамена.

Врио главы Рособрнадзора посоветовал выпускникам спокойно готовиться к экзамену и напомнил о необходимости взять с собой паспорт и черную гелиевую ручку.

Музаев уточнил, что все результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа. На сегодняшний день нет опасений по поводу того, что кто-то не получит вовремя свои результаты и не сможет из-за этого поступить в вуз, добавил он.

«У меня почему-то такое подозрение, что результаты у нас увеличатся, может незначительно, высоких прыжков средних баллов не бывает просто так, хуже точно не будет», – сказал врио главы Рособрнадзора.

Ранее Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня. Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.

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