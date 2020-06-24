Путин пообщался с ветеранами перед парадом в Москве

Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами перед парадом Победы на Красной площади.

Когда Путин вышел на трибуну, установленную на Красной площади, его приветствовали гости парада, большая часть из которых – ветераны. Глава государства пожал руку гостям, а два ветерана довольно долго что-то говорили главе государства. Путин в ответ кивнул, передает РИА «Новости».

В одном ряду с российским лидером сидят главы государств, которые приехали на торжества по случаю 75-летия Победы. По правую руку от президента сидит ветеран, еще правее – президент Белоруссии Александр Лукашенко, он также активно общается гостями.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».