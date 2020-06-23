Российской IT-отрасли предсказали взрывной рост благодаря инициативе Путина

Снижение налогов для IT-отрасли, анонсированное президентом Владимиром Путиным, может сделать ее самой конкурентной в мире и значительно повысить интерес инвесторов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Налоговый маневр в сфере высоких технологий позволит дополнительно стимулировать рост ВВП России, привлечь в нашу страну лучшие кадры, в том числе мирового класса, а также приведет к взрывному росту всей российской IT-индустрии. Это революционные изменения, которые потенциально способны сделать нашу отрасль высоких технологий одной из самых конкурентоспособных в мире. В следующем году мы планируем довести долю инвестиций в данный сектор с текущих 25% до 35-40% от всего объема инвестиций РФПИ», – передает слова главы РФПИ ТАСС.

Между тем, в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) подсчитали, что в результате снижения налогов для IT-отрасли бюджет недополучит свыше 15 млрд рублей.

Напомним, во вторник Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Он напомнил, что уже до 15% снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса, а в IT-сфере предложил «пойти дальше», уменьшив ставку для таких компаний до 7,6%. Кроме того, он предложил снизить налог прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%.

Генеральный директор компании InfoWatch, глава правления ассоциации программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что на снижение налогов для IT-отрасли это очень «крутая мера».