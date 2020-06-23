В московском тоннеле загорелся автомобиль

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль, движение перекрыто, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города.

«В Северо-Западном тоннеле – проспект Маршала Жукова – загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто», – сообщил ЦОДД в своем Twitter.

При этом движение в сторону области проходит без затруднений, пояснили в ЦОДД.

На месте работают оперативные службы, по предварительным данным, никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Москве РИА «Новости» сообщили, что система принудительной вентиляции в тоннеле работает исправно. Там также отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

В соцсетях опубликовали несколько роликов с места событий. На кадрах запечатлены стоящие в тоннеле автомобили и сотрудники экстренных служб, которые ходят между машин.

В феврале на участке Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой, в результате которого поезд с пассажирами застрял в метро.