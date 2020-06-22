Туроператоры снизили цены на путешествия по России на 30%

Стартовые цены на туристические пакеты с авиаперелетом из Москвы в первых числах июля 2020 года оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года», – сообщается на сайте ассоциации.

В АТОР отметили, чт самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля (семь ночей, двое взрослых, размещение в трехзвездочном отеле) на Черное море можно купить от 13,9 тыс. рублей до 18,8 тыс. рублей на двоих. При этом в основном в таких турах в стоимость не включено питание.

Отправиться по таким минимальным ценам на отдых сейчас можно в Красную поляну, Крым, Сочи, Анапу и Геленджик.

Самые дешевые туры на 10 дней в начале июля 2019 года в Анапу, Сочи и Крым стоили 35-36 тыс. рублей на двоих, а в сравнении с 2018 годом цены текущего года ниже на 30–50%.

Аналитики АТОР сообщили, что туристы в основном предпочитают комфортные варианты размещения, а не только самые бюджетные.

Также эксперты проанализировали цены по новым для организованного туризма направлениям и выяснили, что экскурсионные туры на Байкал на семь ночей стартуют от 48 тыс. рублей на двоих, на Алтай – от 31,8 тыс. рублей на двоих.

Недельные туры в Калининградскую область стартуют от 20,9 тыс. рублей на двоих. Семидневные туры в Хакасию на чартерах, которые начинаются во второй половине июля, можно приобрести от 72 тыс. рублей на двоих.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. Пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщила, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.