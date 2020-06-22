Историк рассказал о планах Гитлера помириться с Британией перед войной с СССР

Перед нападением на СССР в 1941 году Германия хотела через заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса предложить Великобритании ряд условий для мирного послевоенного сотрудничества, рассказал историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.

Гесс 10 мая 1941 года в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Документы об этом событии, считающемся одной из главных загадок Второй мировой войны, Лондон до сих пор не рассекретил в полной мере. Однако профессиональные историки сходятся во мнении, что Гесс хотел убедить Лондон заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет, передает РИА «Новости».

Макаров привел выдержки из хранящихся в российских архивах показаний бывшего личного адъютанта Гесса Карла-Гейнца Пинтша. По словам историка, работу над тезисами, которые должны были лечь в основу будущих германо-английских переговоров, Гесс закончил в начале марта 1941 года. Со слов Пинтша, содержание этих предложений в общих чертах сводилось к следующему: Германия отказывается от претензий на свои бывшие колонии в Африке; Германия готова добровольно ограничить свой военно-морской флот, признавая господство Англии на море; Германия не заинтересована в поражении Британской империи; Германия готова оказать полную поддержку Англии в сохранении ею своей позиции мировой державы; Германия готова оказать полную поддержку Англии в предотвращении ожидающегося после войны мирового экономического кризиса.

Одновременно Германия хотела потребовать от Лондона возвращения замороженных после 1918 года частных немецких активов за границей, не зачисленных в счет репараций. В счет этих активов Англия обязалась бы после заключения мира поставлять Германии сырье. Германия принимала бы на себя обязательство предотвращать грозящую из СССР большевизацию Европы и получала свободу действий на Востоке, что соответствовало условиям англичан, выдвинутым уже на переговорах в августе 1940 года в Женеве, отмечал адъютант Гесса. Однако на каком уровне велись переговоры, не уточнялось.

«Смысл высказываний Гесса сводился к тому, что вся политика германского правительства в настоящее время направлена, главным образом, на подготовку войны против России. Я помню точно сказанную Гессом в этой связи фразу: «Освободятся силы, связанные на Западе, которые можно будет использовать против России», – процитировал Макаров показания бывшего адъютанта Гесса.

Подготовку этих предложений и полет Гесса на британские острова санкционировал лично Гитлер, отметил Макаров. Он напомнил, что дата нападения на СССР Гитлером неоднократно переносилась в связи с событиями в Югославии, Албании и Греции. «3 августа 1939 года Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии, шла «странная война» между Великобританией и Германии, бомбардировки люфтваффе британской территории, ожидалось вступление в войну США на стороне союзников», – сказал Макаров.

По его словам, «начав войну на Востоке, Гитлер столкнулся бы с угрозой войны на два фронта» – так оно и получилось в дальнейшем. «В этой связи попытка добиться сепаратных переговоров нацистов с англичанами выглядела вполне логичной. Поэтому Гитлер поручил своему заместителю по НСДАП подготовить почву для соглашения с британским правительством», – отметил историк.