Роскачество дало рецепт полезной окрошки

Специалисты Роскачества посоветовали людям, которые следят за фигурой, заменить докторскую колбасу в окрошке на отварное филе курицы или индейки.

«В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, но почти в каждом супе присутствуют картошка, редис, огурцы, яйца, зелень. Большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину). Для заправки одни признают только квас, другие – кефир, кто-то непременно добавляет сметану и горчицу», – приводит ТАСС сообщение организации.

По данным экспертов, на колбасу приходится большинство калорий в окрошке – более 260 калорий в ста граммах. Роскачество рекомендует заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г).

Также, тем, кто следит за весом, эксперты советуют выбирать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде, либо слегка разбавлять кефир водой. Уточняется, что заправлять окрошку можно таном, однако он может подойти не всем из-за большого количества соли.

Квас же для окрошки, как заметили специалисты, лучше всего готовить самостоятельно. Или же можно купить домашний квас с малым содержанием сахара. Такой вид окрошки лучше есть в обед, отметили в Роскачестве.

Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что мясо содержит тирозин, который мешает мозгу заснуть.

От окрошки на кефире и квасе рекомендуется отказаться при язве, высокой секреции желудка и главным образом при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Сладкого кваса следует также избегать диабетикам.

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