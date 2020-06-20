Во Владимире создали огромную композицию из цветов «Врачи – герои!»

Взгляд
20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
Разделы

Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
Перейти а раздел…

Американских подводников подставила женщина

В течение трех десятилетий в корпусах американских подлодок использовался бракованный металлФото: REUTERS/Jennifer Spinner/U.S. Navy
Американские подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирдижиния», которые охотятся за российскими подводными крейсерами, оказались бракованными. Этот скандал стал одним из самых громких в ВМС США за последнее время. Все дело в качестве специального металлического сплава, из которого делаются корпуса лодок. Что с ним не так – и чем это угрожает американскому флоту? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...

Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лукашенко пошел ва-банк

    Главная ошибка Дональда Трампа

    Финны облизнулись на русскую Карелию

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах
              Немецкие СМИ указали способ Газпрома обойти санкции США против Nord Stream 2Скандальная судья Хахалева отказалась раскрывать доходыРумыния открестилась от объявления России «неприятелем»Адвокат Ефремова рассказал, как пьяный водитель убил всю его семью
              Стали известны результаты психиатрической экспертизы ЕфремоваНазвано самое короткое расстояние для удара США по РоссииВнук участника Парада Победы рассказал, как Сталин отвертелся от подвыпившего генералаЗамурованное в бетон тело ребенка нашли под Астраханью
              США захотели включить в соглашение по вооружениям весь ядерный арсенал РоссииНазвана серьезная ошибка при использовании антисептиковПенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter»Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

              Главная тема


              Американских подводников подставила женщина

              «вмешательство в суверенитет»


              Новак оценил перспективы «Северного потока – 2»

              «ахиллесова пята»


              Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне

              кардиохирург Минздрава


              Бокерия назвал лучший способ омоложения организма

              Видео

              выборы в белоруссии


              Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

              Томос об автокефалии


              Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

              начало 1990-х


              Финны облизнулись на русскую Карелию

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              новая реальность


              Глеб Простаков: Турция становится газовой сверхдержавой

              норма брака


              Сергей Худиев: Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              принудительная благотворительность


              Герман Садулаев: Олигархи сохранили психологию нищебродов

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?

              Во Владимире создали огромную композицию из цветов «Врачи – герои!»

              20 июня 2020, 15:53

              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати

              В канун празднования Дня медицинского работника во Владимире молодой бизнесмен поздравил медиков с профессиональным праздником, установив на улице Добросельской цветочную клумбу площадью свыше 60 кв. метров с текстом «Врачи – герои!».

              Композиция состоит из сотен цветов, которые подобраны так, чтобы длительное время сохранять свой цвет.  Надпись из цветов расположилась между домами 163 и 165 на высоком склоне, который обеспечит хороший обзор и видимость с разных ракурсов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Сложно найти человека, которого пандемия обошла стороной и никак не задела. К сожалению, некоторых моих друзей, работников производства инфекция все-таки достала, несмотря на все меры предосторожности. От страшной болезни их спасли только самоотверженность и героизм врачей, ежедневно рискующих своими жизнями», – сказал бизнесмен Владимир Лялин.

              По его словам, эта надпись из цветов нужна как напоминание нам о том, «кому нужно быть благодарными за спасение от пандемии и здоровье наших близких». 

              «Многие представители бизнеса еще в самом начале вспышки проявили ответственность и направили свои ресурсы на помощь окружающим. Уверен, это отношение сохранится и найдет еще много продолжателей», – подчеркнул бизнесмен.

              Уточняется, что помимо надписи, к празднику врачам городских больниц будет доставлена свежая выпечка.

              Отмечается, что городские власти взяли на себя регулярный уход цветочной композицией. 

              Кроме того, в Северной Осетии на перекрестке улиц Барбашова и Леваневского появится памятник врачам, посвятившим себя в борьбе с коронавирусом.

              В церемонии открытия приняли участие глава РСО-А Вячеслав Битаров, председатель правительства республики Таймураз Тускаев, министр здравоохранения Тамерлан Гогичев и глава АМС Владикавказа Тамерлан Фарниев.

              «Сегодня, накануне дня медицинского работника, мы собрались, чтобы заложить камень в основание будущего памятника, посвященного врачам. Медик – самая гуманная профессия в мире, но в последнее время стала, к сожалению, одной из самых опасных», – отметил Битаров.

              Ранее президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом, отметив, что они мужественно выполняют свой долг. А также выразил слова соболезнования семьям медиков, которые потеряли близких, подчеркнув, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».

              Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............