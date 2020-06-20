США нашли альтернативы ВОЗ

Взгляд
20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 01:55  |  vz.ru
Разделы

В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
Перейти а раздел…

В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лукашенко пошел ва-банк

    Главная ошибка Дональда Трампа

    Финны облизнулись на русскую Карелию

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Нарышкин подчеркнул невозможность управлять миром из Вашингтона
              Лукашенко об отношениях с Путиным: Ничего у нас не искрит!В США испугались подрыва первенства доллараСобянин удивился ажиотажному спросу на летние веранды в МосквеМосква ответила на обвинения США в создании «величайших угроз» в космосе
              В Крыму обнаружены большие запасы подземных пресных водМеркель объяснила продление санкций против РоссииСербский политолог объяснил, как Запад использует пакт Молотова-РиббентропаОбнаружены признаки зарождения на Земле нового континента
              Судимый актер Долинский предрек «получеловеку» Ефремову смерть в тюрьмеПутин рассказал о подарках от внуковВ Белоруссии произошел сбой в работе мобильного интернетаМосквичей предупредили об опасности шаровых молний

              Главная тема


              Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

              мнение эксперта


              Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой

              «союз с США»


              Польша назвала условие «полной независимости» от России

              актерская солидарность


              Поддержавший Ефремова Домогаров закрыл свой профиль в Instagram

              Видео

              выборы в белоруссии


              Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

              Томос об автокефалии


              Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

              начало 1990-х


              Финны облизнулись на русскую Карелию

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              новая реальность


              Глеб Простаков: Турция становится газовой сверхдержавой

              норма брака


              Сергей Худиев: Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              принудительная благотворительность


              Герман Садулаев: Олигархи сохранили психологию нищебродов

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?

              США нашли альтернативы ВОЗ

              20 июня 2020, 00:43

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Вашингтон смог найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам, заявил директор управления по вопросам иностранной помощи Госдепа Джим Ричардсон.

              Он сообщил, что найдены «альтернативные исполнители» для международных проектов в области здравоохранения, за исключением проблемы лечения полиомиелита, передает ТАСС.

              При этом Ричардсон отметил, что в США существует «удивительный состав религиозных НПО, подрядчиков и других многосторонних организаций». По его словам, они способны заменить ВОЗ.

              Однако США «все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту».

              Ричардсон сообщил, что США официально уведомят ВОЗ о выходе. На выход из организации потребуется время, отметили в Госдепе. 

              В конце мая глава американского государства Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. Позднее он заявил, что «не пересматривает» решение о выходе.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............