США нашли альтернативы ВОЗ

Вашингтон смог найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам, заявил директор управления по вопросам иностранной помощи Госдепа Джим Ричардсон.

Он сообщил, что найдены «альтернативные исполнители» для международных проектов в области здравоохранения, за исключением проблемы лечения полиомиелита, передает ТАСС.

При этом Ричардсон отметил, что в США существует «удивительный состав религиозных НПО, подрядчиков и других многосторонних организаций». По его словам, они способны заменить ВОЗ.

Однако США «все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту».

Ричардсон сообщил, что США официально уведомят ВОЗ о выходе. На выход из организации потребуется время, отметили в Госдепе.