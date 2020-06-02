Мэр Нальчика заразился коронавирусом

Мэр столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом.

«Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова», – сообщается в Instagram-аккаунте администрации Нальчика.

Отмечается, что касаемо лиц, контактировавших с Ахоховым, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании.

«К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат», – говорится в сообщении.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что члены Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД