Онищенко рассказал, что человечество семь раз поражали коронавирусы

За всю историю наблюдений человечество семь раз переносило коронавирусные инфекции разных типов, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, выступая на заседании президиума РАН, что «коронавирус приходил в человеческую популяцию семь раз». За последние 20 лет «дельта-коронавирус уже третий раз (также в глобальном масштабе) нас очень серьезно беспокоит», передает ТАСС.

Встреча проходит впервые после трехмесячного перерыва из-за ограничений на фоне COVID-19. Академики в онлайн-формате обсуждают, в частности, исследования, связанные с коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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