Из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгода

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгода

                 2 июня 2020, 10:46
              Фото: Павел Львов/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Кола Мурманск оказался отрезан от сети железных дорог, что грозит потерями как операторам порта, так и грузоотправителям. Оценки сроков восстановления движения разнятся от двух-трех недель до полугода-года.

              В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола на участке между городом Кола и поселком Молочный. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД «Коммерсанту» пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

              Повреждение железнодорожного моста из-за подъема воды в реке Кола было выявлено еще 30 мая, тогда движение поездов прекратилось. Пассажиров довозили до Мурманска автобусами. Начались восстановительные работы, которые, однако, не смогли предотвратить обрушение пролета моста. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сейчас в круглосуточном режиме ведется работа по снятию и замене пролетов моста.

              Прекращение сообщения сказывается на грузоотправителях и экспортерах, работающих через порты Мурманска. С нарушением логистических связей столкнулась СУЭК, совместно с «Еврохимом» владеющая Мурманским морским торговым портом, через который в 2019 году перевалила 17,6 млн тонн угля. В СУЭК сообщили, что в данный момент ведутся переговоры с РЖД о перенаправлении объемов угля на другие направления, в том числе на Восточный полигон.

              Железнодорожные операторы также испытывают сложности. Среди вынужденно простаивающих вагонов под Мурманском из-за обрушения моста есть и подвижной состав Первой грузовой компании (ПГК).

              В РЖД сроков восстановления движения не называют. Правительство Мурманской области сообщило, что на это уйдет две-три недели: по его информации, «руководство железной дороги планирует найти на территории РФ новый более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры». В то же время источник, знакомый с ситуацией, считает эту оценку чересчур оптимистичной и говорит о месяцах работы.

              Тем временем Следственный комитет Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола «по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)», передает ТАСС.

              Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор.


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